Altra tragedia in quota | valanga sopra le dighe di Cancano uccide due giovani

Ennesima tragedia questa mattina sopra le dighe di Cancano, nei pressi del Piz Tea Fondada, lungo la linea di confine tra Italia e Svizzera, in territorio comunale di Valdidentro: una valanga ha coinvolto due persone, provocandone la morte. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Valtellina, valanga travolge e uccide due giovaniDue persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in...

Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra Solda. Si cerca un'altra personaE' di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige.

Temi più discussi: Tragedia ad alta quota: è morto lo scialpinista travolto dalla valanga. Il rischio era di livello 4. Inviati 8 soccorritori per non esporre troppe persone al pericolo (VIDEO); Scialpinisti travolti da una valanga a Punta Leysser in Valle d'Aosta, un morto e un ferito dopo il distacco; Tragedia in montagna, valanga travolge e uccide scialpinista; Tragedia in quota, una valanga enorme trascina un uomo per oltre 300 metri: trovato morto sotto mezzo metro di neve ma con ferite e traumi gravissimi.

Tragedia in montagna, il boato e la valanga in quota: in azione i soccorsi con più elicotteri, un mortoSONDRIO. Tragedia nella mattinata di giovedì 26 febbraio per una Valanga in Alta Valtellina nel sondrino: in azione i soccorsi, una persona è morta travolta dalla neve. L'allarme è scattato attorno al ... ildolomiti.it

Tragedia ad alta quota: è morto lo scialpinista travolto dalla valanga. Il rischio era di livello 4. Inviati 8 soccorritori per non esporre troppe persone al pericolo (VIDEO)SAINTS-NICOLAS. Un'altra tragedia in alta quota. E' morto al Pronto soccorso dell'ospedale di Aosta l'uomo che era stato estratto in gravissime condizioni dalla valanga che, alle 13.30 di oggi, gioved ... ildolomiti.it

+++ Livorno, un’altra tragedia in porto: muore un 60enne x.com

+++ Livorno, un’altra tragedia in porto: muore un 60enne - facebook.com facebook