Alla Juve non basta il cuore eliminata dal Galatasaray dopo i supplementari

La Juventus ha provato a resistere fino all'ultimo, ma alla fine il gol decisivo è arrivato nel tempo supplementare, portando alla loro eliminazione. La squadra ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a superare gli ostacoli degli avversari nel corso della partita. La gara si è conclusa con il risultato che ha deciso il passaggio del turno, lasciando i tifosi con il rammarico di una serata complicata.

AGI - Nulla da fare per la Juventus, che sfiora e accarezza l'impresa, ma viene eliminata nei supplementari. I bianconeri rimontano i tre gol di scarto, poi affondano in contropiede: Baris Yilmaz e Osimhen firmano il 3-2 e la qualificazione del Galatasaray. Spalletti deve adattarsi con McKennie terzino sinistro e Koopmeiners mezzala, ma soprattutto cambia in porta: c'è Perin e non Di Gregorio. La Juventus spinge subito per inseguire l'impresa, mentre i turchi reagiscono cercando di spezzare i ritmi in ogni modo possibile, sacrificando il gioco e le azioni di Osimhen. Da un lato c'è il lento possesso palla del Gala, dall'altro le accelerazioni del recuperato Yildiz, che impegna Cakir in avvio.