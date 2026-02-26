La Juventus trascina il Galatasaray ai supplementari ma è eliminata da Osim

“Fino alla fine” non è solo un motto, a giudicare da quanto visto stasera allo Stadium. La Juventus, uscita distrutta dal pokerissimo subito la scorsa settimana ad Istanbul, riesce in una rimonta che ha dell’incredibile, trascinando il Galatasaray di Osimhen ed Icardi ai tempi supplementari. A rendere ancora più incredibile l’impresa dell’undici di Spalletti, il fatto di essere rimasti in dieci al 49’, quando Lloyd Kelly è stato espulso con una decisione discutibile dall’arbitro Pinheiro. Dopo l’espulsione, i bianconeri si sbloccano, aggiungendo al rigore di Locatelli le reti di Gatti e McKennie. La Vecchia Signora non trova la rete che varrebbe il passaggio agli ottavi e viene punita alla fine del primo supplementare quando Victor Osimhen semina Gatti e segna la rete dell’1-3 per i giallorossi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

