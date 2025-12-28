Il 31 dicembre a Omaha, Nebraska, Mercedes Moné difenderà il suo TBS Championship contro Willow Nightingale durante l’evento Dynamite: New Year’s Smash. La sfida rappresenta un momento importante nel percorso delle due wrestler, con Moné pronta a confermarsi campionessa. L’incontro promette di offrire uno spettacolo di livello, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di wrestling.

Mercedes Moné metterà in palio il suo TBS Championship contro Willow Nightingale a Dynamite: New Year’s Smash, in programma il 31 dicembre da Omaha, Nebraska. L’annuncio è arrivato direttamente da Tony Khan durante il media scrum post- Worlds End. La title shot per Willow arriva come conseguenza diretta di quanto accaduto nel pay-per-view di Chicago: insieme a Harley Cameron, la wrestler ha difeso con successo i AEW Women’s Tag Team Championship contro la coppia formata da Moné e Athena, schienando proprio la campionessa TBS nel finale del match. “Se qualcuno non ha visto o sentito, ci sono un sacco di titoli nella Conglomeration”, ha detto Khan in riferimento alla stable di cui fa parte Willow. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné difenderà il titolo contro la sua grande rivale a New Year’s Smash

