Tresana in lutto per la scomparsa a 86 anni dell’ex sindaco Giannetto Uberti che era stato una figura centrale della vita amministrativa del Comune per oltre per tre mandati dal 1990 al 2004. Anni segnati da una forte impronta sullo sviluppo del territorio e sulla modernizzazione dei servizi locali. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio in tutta la comunità, dove Uberti era ricordato come un amministratore determinato, vicino ai cittadini e protagonista di una stagione politica che ha lasciato un segno profondo. Lo ricorda con commozione l’attuale sindaco Matteo Mastrini. "Le sue condizioni di salute da qualche tempo erano peggiorate, ma sino a pochi anni fa Uberti ha rappresentato un punto di riferimento attivo per la cittadinanza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Giannetto Uberti. Storico sindaco di Tresana

