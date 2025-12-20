La comunità di Montecatini Valdicecina piange la scomparsa di Renzo Rossi, figura storica della politica locale e punto di riferimento per la sinistra del territorio. Nato a Fabbrica di Peccioli nel 1931, Rossi si è spento all’età di 94 anni, lasciando un vuoto incolmabile in quel “paese del cuore” a cui ha dedicato quasi mezzo secolo di impegno civile. Autodidatta, Rossi ha costruito una brillante carriera professionale partendo da studi medi fino a raggiungere il livello di quadro all’Enel di Pisa, dove per vent’anni è stato responsabile presso il Centro di Ricerca Termica e Nucleare. Nonostante gli impegni lavorativi a Pisa, il suo legame con Montecatini (dove si era trasferito a soli 9 anni) non si è mai spezzato: per decenni, ogni fine settimana è tornato nel borgo per dedicarsi all’associazionismo e alla politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio allo storico sindaco. La Valdicecina piange Rossi: "Una vita per la sua comunità"

