Zoran Majstorovi? presenta Oramai al Candiani tra jazz e tradizione mediterranea
Il polistrumentista fiumano Zoran Majstorovi?, tra i più importanti compositori jazz croati, è ospite del Centro Candiani domenica 1 marzo alle ore 18.30 per “Candiani Groove”, la rassegna di world music organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
"Jazz, so what?", il Piacenza jazz fest si presenta tra ascolto, territorio e nuove visioniCon il titolo "Jazz, so what?", il Piacenza Jazz Fest 2026 rilancia con forza la propria identità e il proprio sguardo sul presente.
