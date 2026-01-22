LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas Eurolega basket 2026 in DIRETTA | tra poco la palla a due

Benvenuti alla diretta testuale di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, incontro valido per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Seguiremo in tempo reale l’andamento del match, offrendo aggiornamenti puntuali e risultati aggiornati. Rimanete con noi per non perdere nessuna fase di questa partita tra due team di alto livello nel campionato europeo di basket.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas valido per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, sfida valevole per il ventiquattresimo turno di Eurolega 2025-2026. All’Allianz Cloud, la squadra meneghina cerca una vittoria casalinga per cercare di non perdere il treno dei play-in, più distante dopo le ultime due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it

