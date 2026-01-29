Weekend di grandi proiezioni al Cinema Moderno | in sala La Grazia di Sorrentino e per i più piccoli Spongebob
Al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone, il weekend si anima con due proposte diverse. Sabato sera alle 21 e domenica alle 18, il pubblico può vedere
La programmazione cinematografica di gennaio al cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone chiude il mese, sabato 31 alle 21 e domenica 1 febbraio alle 18, con "La grazia" di Paolo Sorrentino, film intenso e poetico che riflette su fede, fragilità e speranza. La domenica pomeriggio 1.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
