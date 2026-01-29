Weekend di grandi proiezioni al Cinema Moderno | in sala La Grazia di Sorrentino e per i più piccoli Spongebob

Al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone, il weekend si anima con due proposte diverse. Sabato sera alle 21 e domenica alle 18, il pubblico può vedere

La programmazione cinematografica di gennaio al cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone chiude il mese, sabato 31 alle 21 e domenica 1 febbraio alle 18, con "La grazia" di Paolo Sorrentino, film intenso e poetico che riflette su fede, fragilità e speranza. La domenica pomeriggio 1.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cinema Moderno

The Space Cinema porta in anteprima “La Grazia” di Paolo Sorrentino, con proiezioni dal 25 al 31 dicembre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cinema Moderno

Argomenti discussi: A Città della Scienza un weekend tra numeri, tecnologia e creatività per tutta la famiglia; Trento accompagna le Olimpiadi con una rassegna fra cultura e sport; Festival di cinema in montagna in inverno: eventi e itinerari da dicembre a marzo in Italia; Le 5 ville venete che sembrano uscite da un film di Hollywood.

Sudestival 2026: al via i concorsi DOC e Lungometraggi tra grandi ospiti e anteprimeGiunto alla sua 26esima edizione, il Sudestival conferma il suo ruolo di punto di riferimento per il cinema italiano di qualità in Puglia, con un’attenzione particolare a opere prime, documentari e ... giornaledipuglia.com

Proiezioni e talk al Lanificio 25Cinema a Porta Capuana: proiezioni a ingresso libero, dibattiti, incontri con registi e attori. Da domani fino al 14 dicembre al Lanificio 25 (in piazza Enrico De Nicola) c’è la rassegna SaFF oFF – ... napoli.repubblica.it

Cinema Moderno Cerveteri - facebook.com facebook