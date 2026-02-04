Questa sera, Volley Night porta in scena Sofia Valoppi e Giovanni Sanguinetti, due giovani talenti della pallavolo italiana. La puntata, trasmessa in diretta su YouTube da OA Sport, si concentra sulle loro storie e sui loro sogni nel mondo della pallavolo, evidenziando il loro ruolo di protagonisti del presente e del futuro del volley nazionale.

Giovani, talentuosi e protagonisti del presente e del futuro della pallavolo italiana. La puntata di questa sera di Volley Night, il talk show di OA Sport dedicato alle storie e ai volti del volley, va in diretta sul canale YouTube e video di OA Sport con due ospiti d’eccezione. Ai microfoni di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, arricchiti dalle domande puntuali dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, spazio alle voci di chi sta vivendo una stagione chiave della propria carriera. Ospite in studio Sofia Valoppi, libero de Il Bisonte Firenze, 22 anni, protagonista di un’annata solida e in crescita con la formazione toscana, capace di conquistare una salvezza tranquilla dopo le sofferenze della stagione precedente, chiusa solo all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Da Firenze a Modena con vista sull’azzurro: Sofia Valoppi e Giovanni Sanguinetti a Volley Night

Approfondimenti su Firenze Modena

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Firenze Modena

Argomenti discussi: Modena Ieri & Oggi, il carnevale ai tempi del Duca; L'Empoli già in campo in vista del Modena; Under 16 campione d'inverno. I biancoverdi, sul difficile campo di Firenze, ottengono il loro 12° successo su 12.; Nascono quattro Turandot multimediali.

CIAO ANGELI AIUTATE I VOSTRI GNENITORI . NOI VI PENSIAMO SEMPRE Chiara. Sofia. Achille. Riccardo. Giovanni. Emanuele. Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, tra Milano, Roma, Bologna e Lugano, si tengono i funerali di Chiara Costanzo, Achille Baro facebook