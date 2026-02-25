Visite guidate a Castello Lambertini | Promozione per tutta la comunità

Il ritorno delle visite guidate al Castello Lambertini si deve a un’attenta riqualificazione dell’edificio, che ha permesso di rendere di nuovo accessibile questo storico simbolo di Poggio Renatico. La ripresa delle visite coinvolge ora molte persone del territorio, desiderose di scoprire le sue sale e i dettagli storici di questa fortezza. La proposta si rivolge a tutta la comunità, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio locale.

Con il mese di marzo ripartono ufficialmente le visite guidate al Castello Lambertini, uno dei luoghi simbolo di Poggio Renatico, tornato pienamente fruibile e sempre più apprezzato da cittadini e visitatori. Il programma delle visite per il 2026 è stato definito grazie alla collaborazione tra il Comune di Poggio Renatico e la Pro Loco, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e offrire occasioni strutturate di scoperta del castello e del contesto in cui è inserito. La prima visita guidata è in programma sabato 7 marzo alle 10. Seguiranno appuntamenti mensili il 4 aprile, il 2 maggio, il 6 giugno, il 5 settembre, il 3 ottobre, il 7 novembre e il 5 dicembre, sempre con inizio alle ore 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

