La notte dedicata a Marco Belinelli ha celebrato il suo percorso e il suo impatto nel mondo del basket. Un evento ricco di emozioni e ricordi, che ha coinvolto tifosi, amici e la comunità sportiva, rendendo omaggio a un campione che ha scritto pagine importanti per la Virtus e il panorama cestistico italiano.

Bologna, 8 dicembre 2025 – È stata una serata speciale, non solo per lui, Marco Belinelli, ma per tutto il pubblico bianconero. In occasione della sfida con Tortona è andata in scena la Belinight, la serata tutta dedicata al campione di San Giovanni in Persiceto. La festa per Belinelli. Una giornata celebrativa iniziata presto per il Beli, con il saluto ai giovani cestisti nel prepartita impegnati sul campo dietro all’Arena, e seguito dall’ abbraccio del pubblico bianconero tra autografi e foto, con una fila lunga, interminabile, di tifosi bianconeri che si sono messi in fila fin dalle 17 pur di riuscire ad avere una foto e un autografo con l’ex capitano bianconero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Belinelli night, festa grande per il ritiro del campione Virtus: “Sono felice, bellissima serata”

