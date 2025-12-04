I Vigili del fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara Patrona del Corpo nazionale

Riminitoday.it | 4 dic 2025

Come ogni anno, per storica tradizione, i Vigili del Fuoco di Rimini hanno reso omaggio alla propria Patrona con una cerimonia tenutasi presso la Sede Centrale di Via Varisco: il 4 dicembre rappresenta infatti per i pompieri di tutta Italia una giornata speciale, certamente dedicata ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

i vigili del fuoco di rimini festeggiano santa barbara patrona del corpo nazionale

I Vigili del fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara, Patrona del Corpo nazionale

