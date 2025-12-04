I Vigili del fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara Patrona del Corpo nazionale
Come ogni anno, per storica tradizione, i Vigili del Fuoco di Rimini hanno reso omaggio alla propria Patrona con una cerimonia tenutasi presso la Sede Centrale di Via Varisco: il 4 dicembre rappresenta infatti per i pompieri di tutta Italia una giornata speciale, certamente dedicata ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SALA CONSILINA, OGGI LA FESTA DI SANTA BARBARA CON I VIGILI DEL FUOCO NELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ Tutto pronto a Sala Consilina per la tradizionale Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, che si terrà oggi, giove - facebook.com Vai su Facebook
Santa Barbara: i vigili del fuoco della Toscana e la festa per la patrona - Il resoconto di un anno di attività in tutto lo Stivale: centinaia di migliaia di interventi a sostegno della popolazione ... Segnala lanazione.it