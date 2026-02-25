Il passaggio del decreto Milleproroghe in Senato si è concluso, come previsto, in poco tempo. Dopo la fase di modifiche alla Camera, serviva una gestione flash del decreto per arrivare al via libera definitivo entro la scadenza del primo marzo (il testo deve essere pubblicato in Gazzetta il giorno prima). E così è stato. A Palazzo Madama, con 98 sì e 54 no (anche un astenuto), il testo è passato. Andando a confermare la sua caratteristica del provvedimento omnibus accentuata, anche dal passaggio alla Camera. Lì, tra le novità (circa 150) introdotte, c’è la proroga alle agevolazioni per aiutare i datori di lavoro nelle Regioni della Zes, includendo adesso le nuove entrate Marche e Umbria. Se da un lato l’incentivo per assumere le donne svantaggiate viene confermato fino al 31 dicembre 2026, il bonus giovani e quello Zes vengono prorogati solo fino al 30 aprile 2026, per altro con una decontribuzione ridotta al 70% e che resta al 100% «solo se le assunzioni portano a un «incremento occupazionale netto». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Via libera al Milleproroghe: dallo scudo penale per i medici alle multe stradali, le misure

Leggi anche:

Dl Milleproroghe, la bozza: dallo scudo penale per i medici alle multe, tutte le misure

Milleproroghe, la bozza in 16 articoli: immigrazione e fisco, multe stradali e scudo penale ai medici. Tutte le misure

Temi più discussi: Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì. Stop agli aumenti delle multe stradali; Via libera della Camera al decreto Milleproroghe con 154 sì; Milleproroghe: via libera al nuovo slittamento dei termini per titoli edilizi e atti urbanistici; Decreto Milleproroghe 2026: via libera della Camera, il testo passa al Senato. Tutte le novità.

Via libera al Milleproroghe: dallo scudo penale per i medici alle multe stradali, le misureC’è poi la conferma per il 2026 dello scudo penale per medici e sanitari, che limita la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave in situazioni di grave carenza di personale, in attesa che ... ilsole24ore.com

Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì(Teleborsa) - È arrivato ieri sera il via libera della Camera al decreto Milleproroghe con 154 sì, 64 no e 4 astenuti. Il testo, arricchito delle novità introdotte durante l'iter di conversione in com ... finanza.repubblica.it

Via libera al progetto per il nuovo waterfront di Rimini: un sistema a gradoni proteggerà il porto dalle mareggiate e creerà una passeggiata con verde, sedute e giochi d’acqua - facebook.com facebook