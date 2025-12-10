Dl Milleproroghe la bozza | dallo scudo penale per i medici alle multe tutte le misure

Ecco una panoramica delle principali misure previste nella bozza del Dl Milleproroghe, che sarà discussa domani in Consiglio dei ministri. Il testo comprende 16 articoli che spaziano dallo scudo penale per i medici alle novità su multe, decontribuzioni, terme, bungalow e altri settori, evidenziando un'ampia gamma di interventi e proroghe.

Dai Lep allo scudo penale per i medici, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali ma anche terme, bungalow e commissari: sono in tutto 16 gli articoli di una bozza del Dl Milleproroghe atteso domani in Consiglio dei ministri. Si tratta del "famigerato" decreto Omnibus che, come ogni anno, posticipa una miscellanea di norme in scadenza. STOP AGGIORNAMENTO MULTE In materia di viabilità verrebbe confermato anche nel 2026 lo stop all'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni del Codice della strada. SCUDO PENALE MEDICI Sul fronte sanitario si va verso la proroga al 31 dicembre 2026 del cosiddetto scudo penale per gli operatori sanitario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dl Milleproroghe, la bozza: dallo scudo penale per i medici alle multe, tutte le misure

Apertura imminente per il tunnel tra piazza del Comune e via del Ganfione | FOTO - Zazoom Social News

Divinity | Original Sin 3 verrà annunciato ai The Game Awards 2025? Pare di no - Zazoom Social News

Dl Milleproroghe: proroga per tutto il 2026 dello scudo penale per i medici (Bozza) - Una proroga al 31 dicembre 2026 del cosiddetto 'scudo penale' per gli operatori sanitari, vale a dire la ... Come scrive ilsole24ore.com

Medici e infermieri: dallo scudo penale alla libera professione cosa slitta al 2026 - Nella bozza del decreto anche le assunzioni a tempo determinato degli specializzandi e alcuni adempimenti della riforma per la non autosufficienza ... Si legge su ilsole24ore.com

Dai Lep agli importi delle multe, dalle polizze catastrofali ai commissari straordinari: arriva domani in Cdm un Milleproroghe di 16 articoli, secondo una bozza del decreto. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Dai Lep agli importi delle multe, dalle polizze catastrofali ai commissari straordinari: arriva domani in Cdm un Milleproroghe di 16 articoli, secondo una bozza del decreto. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X