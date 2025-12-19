Sparatoria Brown University | trovato morto il sospetto killer

Una tragica sparatoria alla Brown University si conclude con la scoperta del corpo di Neves Valente, 48 anni, il presunto responsabile. Ex studente della stessa università e cittadino portoghese, Valente è stato trovato senza vita, chiudendo così un’intensa vicenda che ha scosso il campus e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla salute mentale.

