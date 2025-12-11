Sui social le foto della 26enne sbranata dai cani la famiglia chiede giustizia E' accaduto a Latina

Sui social sono circolate immagini shock di una giovane donna di 26 anni vittima di un attacco da parte dei cani a Latina. La famiglia chiede giustizia e denuncia la diffusione di foto indecorose, sottolineando come questa situazione li abbia costretti a diventare investigatori per scoprire chi abbia condiviso le immagini.

«Qui non si tratta solo di diffusione di immagini e vilipendio di cadavere, ma anche di me che sono stato costretto a trasformarmi in un investigatore, l'unico modo che ho se voglio trovare chi è stato a condividere quelle terribili foto». A parlare è Fabio Pacini, sulla carta un cognato, ma di fatto come un padre per Patricia Masithela, la 26enne di origine sudafricana che all'inizio di quest'anno.

Il 26enne che aveva creato una community sui social è morto pochi giorni fa per un osteosarcoma condroblastico. La sua fidanzata e la famiglia hanno deciso di aprire una raccolta fondi

È morto 'PettorAle', Alessandro Antonicelli: il trainer 26enne raccontava sui social la sua battaglia contro l'osteosarcoma