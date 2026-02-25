verona indebolita streptococco affronta modena con una squadra ridotta

Il panorama del volley presenta una serie di aggiornamenti significativi, con interventi di squadra, anticipazioni europee e riflessioni di penultima giornata. emergono dinamiche di roster, incontri in calendario e movimenti di mercato che amplificano l’interesse per la stagione in corso, segnando momenti di attenzione sia in ambito nazionale sia su palcoscenici continentali. Verona è colpita da un’infezione da streptococco che ha interessato diversi membri dello staff e della prima squadra. La squadra si presenterà a Modena con una rosa ridotta, compromettendo la disponibilità di componenti chiave per la gara in programma. In vista della sfida di Champions League contro Scandicci, Novara parte favorita dopo il punteggio di 3-1 nell’andata. Carlotta Cambi ha dichiarato che è necessario azzerare quanto avvenuto finora e che non si è ancora conquistato nulla. Il mercoledì delle Coppe europee si accende con il derby tra Scandicci e Novara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

