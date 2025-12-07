Nel pre partita di Lazio-Bologna, il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il suo intervento integrale. Lotito: «Non indeboliremo la squadra. Gli acquisti.». «Penso che stanno trovando una quadra, un gruppo che si è cementato, che ha potenzialità. Possiamo dire la nostra contro tutte le squadre, secondo me è un problema di concentrazione. Poi Sarri ci dirà quello che serve per crescere ulteriormente. La società non ha nessun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. Sono convinto che la nostra sia una rosa con potenziale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lotito: «Ritorni di Luis Alberto o Milinkovic-Savic? No, la squadra non sarà indebolita»