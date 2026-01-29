Venturina aggredisce i poliziotti intervenuti per sedare una lite | 25enne denunciato

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla polizia di Venturina Terme dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per fermare una lite. La scena si è svolta mercoledì sera, quando gli agenti sono arrivati sul posto e hanno cercato di calmare la situazione. Invece di collaborare, il ragazzo ha reagito con violenza, spingendo e strattonando gli agenti. Alla fine, è stato portato in commissariato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale il 25enne denunciato dalla polizia a Venturina Terme nella tarda serata di ieri, mercoledì 28 gennaio. Le volante sono intervenute nella frazione di Campiglia Marittima dopo la segnalazione di una lite in strada tra due persone. Giunti sul posto.

