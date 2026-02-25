Cairo | Pronto a vendere il Torino ma non mi sono arrivate offerte

Contestato da diversi mesi il presidente dei granata si dice pronto a farsi da parte. Ma occorre che qualcuno si faccia avanti per rilevare il club. Novità sul fronte stadio Il Torino non versa in buone acque, con 27 punti in classifica e la tifoseria granata che, ormai, non perde occasione per contestare la proprietà. In attesa che il cambio di allenatore (D'Aversa ha preso il posto di Baroni) mostri qualche risultato, è interessante sentire cosa dice il presidente, Urbano Cairo, a cui da tempo, ormai, fischiano le orecchie a forza di sentire cori dei tifosi contro di lui, con la richiesta, a gran voce, di vendere il club. "Un anno fa dissi pubblicamente che ero disponibile a vendere il Toro - ricorda il presidente - ma nessuno si è presentato con un'offerta: più di così, non so cosa fare". La tifoseria, sempre più inviperita per i magrissimi risultati, non si placa: "La vedo e la sento, non mi scoraggia, ma mi dà ancora più determinazione e sento una grande responsabilità di fronte ad oltre un milione di tifosi che amano il Toro: tutto questo disfattismo non serve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

