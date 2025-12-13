Paupisi Comune Rifiuti Free 2025 | un riconoscimento per l’impegno della comunità nella gestione dei rifiuti

Il Comune di Paupisi ha raggiunto l’importante traguardo di essere ufficialmente riconosciuto come Comune Rifiuti Free 2025, un attestato che premia l’impegno della comunità nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Paupisi conquista un importante traguardo ambientale: è ufficialmente Comune Rifiuti Free 2025, un riconoscimento che certifica l’impegno concreto della comunità nella gestione responsabile dei rifiuti e nella tutela del territorio. Per rientrare tra i Comuni Rifiuti Free era necessario superare il 65% di raccolta differenziata e non andare oltre i 75 kgabitanteanno di rifiuto indifferenziato. Paupisi ha ampiamente superato entrambi i parametri: 79,57% di raccolta differenziata e 70,5 kgabitanteanno di secco residuo. Il sindaco Salvatore Coletta dichiara: “Questo risultato non è soltanto un numero, ma la dimostrazione concreta di ciò che possiamo ottenere quando cittadini, amministrazione e operatori lavorano insieme. Anteprima24.it

