Un piano strategico per musei siti e itinerari turistici | al via il progetto Open Space Cultura

Da messinatoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valorizzazione del patrimonio, percorsi esperienziali e turismo sostenibile per promuovere crescita sociale, culturale ed economica dell’intero comprensorio metropolitano L’iniziativa, guidata dal Sindaco metropolitano Federico Basile, mette in rete spazi espositivi, palazzi storici e itinerari turistici, superando la frammentazione gestionale e favorendo sinergie tra istituzioni, associazioni, Comuni e operatori pubblici e privati. Al centro di questa visione si colloca il Consorzio “Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia”, ente senza scopo di lucro partecipato dalla Città Metropolitana e dall’Università degli Studi di Messina, incaricato di coordinare e sviluppare le politiche culturali e turistiche dell’area metropolitana, per creare una rete integrata di gestione capace di valorizzare le peculiarità dei singoli comprensori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche:
Cultura: musei civici e siti archeologici Roma, ingresso gratuito domenica 1 febbraio
Spazi per l’allattamento nei musei e nei siti culturali: il DDL stanzia 300mila euro per rendere accessibili i luoghi della cultura alle famiglie con neonati

Temi più discussi: Enel alza l’asticella: 53 mld (+10) nel Piano Strategico 2026?2028, 26 mld alle reti, +15 GW rinnovabili e dividendo a 0,49 euro; Enel accelera su reti e crescita globale: 53 mld di investimenti e 15 GW rinnovabili; ? Spreco alimentare, il Comune si attiva: al via il bando per il Piano strategico del cibo; Enel, piano con investimenti fino a 53 miliardi al 2028: Focus sui mercati con più domanda.

un piano strategico perEnel, Piano strategico 2026-2028 pianifica investimenti per 53 miliardiIl nuovo Piano strategico fa leva su tre priorità: crescita, produttività, profilo rischio/rendimento bilanciato. EPS atteso al 2028 fra 0,80n e 0,82 euro (CAGR +6%) ... quifinanza.it

Enel, il piano strategico 2026-2028 e i target finanziariEnel ha presentato il proprio piano strategico 2026-2028 e i target finanziari per il periodo. In particolare, il piano si focalizzerà su tre priorità strategiche. Accelerare la crescita nei Paesi car ... soldionline.it