Ari firmato il protocollo contro il sovraindebitamento | nasce lo Sportello sociale
Il Comune di Ari ha firmato un accordo con i commercialisti di Chieti per creare uno Sportello sociale dedicato alle persone in difficoltà finanziaria. La decisione nasce dall’aumento di richieste di aiuto di cittadini che non riescono più a pagare i debiti. Il nuovo servizio offrirà consulenza gratuita e supporto pratico per gestire le situazioni di sovraindebitamento. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso alle soluzioni di crisi per chi si trova in difficoltà.
La firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori “sotto-soglia” Sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Ari, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti (Odcec) e l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti (O.C.C.) per facilitare l’accesso dei cittadini alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La firma è avvenuta a Chieti, nella sede dell’Ordine. L’accordo punta a sostenere famiglie, consumatori, professionisti, piccole imprese, imprenditori “sotto-soglia”, start-up innovative ed enti non commerciali che si trovano in situazioni di indebitamento non più sostenibile, con ricadute spesso rilevanti anche sul piano sociale.🔗 Leggi su Chietitoday.it
