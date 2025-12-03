Lo schiaffo di Putin all' Europa | Vuole la guerra contro la Russia? Noi siamo prontiE con gli Usa non c' è accordo sui territori
Lo zar: l'Ue intralcia le proposte di Trump. Il presidente Usa: il conflitto in Ucraina è un disastro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Putin: "Se Kiev attacca ancora le navi, la isoleremo dal mare" - facebook.com Vai su Facebook
Putin: «Se l’Europa vuole la guerra, noi siamo pronti anche subito». Lo schiaffo prima di vedere Witkoff e Kushner - Infatti, mentre il duo statunitense si guardava intorno, dopo essere entrato a ... Riporta msn.com
Putin: «L’Europa si sta militarizzando, ma si ricordi la storia» - Il presidente russo alla vigilia del suo viaggio in Cina tesse le lodi di Xi Jinping «un vero leader» e non cita mai gli Stati Uniti. lettera43.it scrive
Kubilius: “Putin il nemico, entro tre anni sarà pronto ad attaccare l’Europa” - 4 anni» e quel che accaduto in Polonia è stato un «test» non un incidente. Si legge su repubblica.it