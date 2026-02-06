Lady Jacket in Tweed | il nuovo manifesto della borghesia ribelle

La lady jacket in tweed torna a catturare l’attenzione sulle passerelle e nelle strade. La sua struttura rigida, il tessuto spesso e il look deciso la rendono un capo che non passa inosservato. È diventata il simbolo di una borghesia che non ha paura di mostrare la propria personalità, mescolando eleganza e ribellione. Dopo un periodo di assenza, la lady jacket in tweed si riprende il suo spazio, diventando un must-have per chi cerca un tocco di classe senza rinunciare a un’attitudine forte.

Life&People.it La struttura è rigida, il tessuto è ricco, l'allure è inconfondibile: la lady jacket tweed si riprende la scena contemporanea. Un classico senza tempo che abbandona l'aria polverosa dei salotti bene per definire una nuova geometria dell'eleganza quotidiana. È il pezzo mancante che eleva la t-shirt bianca a dichiarazione di stile, che trasforma un outfit banale in lezione stilistica. In questo modo, il capo può riscrivere i codici delle collezioni, proponendosi come modello di giacca corta, priva di colletto, realizzata in lana bouclé e intrecci preziosi. La lady jacket rappresenta quindi alternativa perfetta al blazer tradizionale, spesso troppo legato ad una semantica aziendale, ed una soluzione ideale che risolve l'enigma della mezza stagione con tocco di femminilità.

