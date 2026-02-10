Tumore al pancreas | olaparib rimborsato in Italia per forme Brca mutate

Una notizia che potrebbe passare inosservata tra le tante, ma che rappresenta una svolta concreta per chi lotta contro il tumore al pancreas con mutazioni Brca. Da oggi, in Italia, l’olaparib viene rimborsato, offrendo una speranza in più a chi ha bisogno di terapie mirate. Un passo avanti che potrebbe fare la differenza nella vita di molti pazienti.

Una notizia che rischia di scomparire nel mare magnum degli aggiornamenti sulla salute, ma che farà davvero la differenza per tanti pazienti italiani. Olaparib è finalmente rimborsabile anche in Italia per il trattamento di mantenimento di pazienti con tumore al pancreas metastatico e mutazioni Brca 1 e 2. Il farmaco, già impiegato contro il tumore dell’ovaio e del seno, si era da tempo dimostrato utile nelle persone con cancro al pancreas portatrici della mutazione Brca – i famosi ‘geni di Angelina Jolie’ – tanto da essere stato autorizzato come terapia di mantenimento da Fda (Food and Drug Administration) ed Ema (European Medicine Agency), mentre l’Aifa finora aveva detto no. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’AIFA ha deciso di rimborsare olaparib, un farmaco che può fare la differenza per i pazienti con tumore al pancreas e mutazioni BRCA.

Ricerca italiana scopre come le mutazioni del gene BRCA influenzino il tumore al seno e la sua prognosi.

