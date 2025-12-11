Gil Puche carico | Sto riprendendo la condizione migliore domani vogliamo proseguire la striscia positiva Rispetto a quando sono arrivato due anni fa…

Gil Puche si mostra determinato e fiducioso, dichiarando di essere in fase di recupero e di voler continuare la serie positiva della squadra. Con un percorso di crescita iniziato due anni fa, il giocatore si concentra sulla fase attuale, puntando a migliorare ulteriormente la sua forma fisica e contribuire ai successi futuri.

Gil Puche carico: «Sto riprendendo la condizione migliore, domani vogliamo proseguire la striscia positiva». Le parole del difensore della Next Gen. Vigilia di campionato per la Juventus Next Gen che nella serata di domani ospiterà allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Pianese. Javier Gil Puche ha parlato così dell'incontro di domani contro toscani soffermandosi anche sull'andamento della stagione. Le sue dichiarazioni. IL RITORNO IN CAMPO – « Questa stagione è iniziata diversamente per me perché non sono mai stato infortunato così a lungo, quindi è stata anche un'esperienza nuova.