Trump allo Stato dell' Unione | Tornati all' età dell' oro

“Gli Usa sono tornati” e vivono una nuova “età dell’oro”: così Donald Trump ha aperto il suo intervento sullo Stato dell’Unione, il più lungo della storia americana con un’ora e 47 minuti, rivendicando una “svolta epocale” nel primo anno del secondo mandato. Il presidente ha difeso la linea economica, a partire dai dazi bocciati dalla Corte Suprema, definendo la sentenza “infelice” e annunciando tariffe alternative che non richiederanno l’approvazione del Congresso. Trump ha ribadito la stretta sull’immigrazione e attaccato i democratici, tra applausi repubblicani e proteste dell’opposizione. In politica estera ha assicurato l’impegno per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e ha lanciato un monito a Teheran: l’ Iran, ha detto, sviluppa missili capaci di colpire Europa e Stati Uniti ma “non avrà mai l’arma nucleare ”. Spazio anche al Venezuela, definito “nuovo amico e partner”, e alla promessa di difendere l’America da ogni minaccia, nel tentativo di rassicurare il Paese in vista delle elezioni di metà mandato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il deputato democratico Al Green è stato cacciato dal Comgresso americano per aver agitato un cartello con su scritto: `I neri non sono scimmie´, durante il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump. Il cartello si riferiva al post razzis

La deputata democratica statunitense Ilhan Omar ha interrotto il Presidente Donald Trump con delle contestazioni durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione gridando: "Hai ucciso degli americani!", mentre il presidente accusava i democratici di non dare pr