Tragedia a Sarzana pensionato si toglie la vita durante lo sfratto | ‘Voleva solo la sua casa’

Una tragedia si è consumata questa mattina a Sarzana. Un pensionato ha deciso di togliersi la vita mentre arrivavano gli ufficiali giudiziari per eseguire lo sfratto. La sua famiglia racconta che voleva solo restare nella sua casa, ma l’ansia e la paura di perdere tutto lo hanno portato a un gesto estremo. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi cercava di aiutarlo, ma non c’è stato niente da fare.

Il dramma all'arrivo degli ufficiali giudiziari. Lo sfratto, l'ansia di dover lasciare la propria casa, la fragilità che amplifica ogni ostacolo. La solitudine. Per un uomo di 64 anni di Sarzana, nel centro storico, questa pressione è diventata insopportabile. Ieri mattina, alla vista del padrone di casa e degli ufficiali giudiziari, la sua disperazione ha trovato un tragico epilogo: l'uomo si è inferto ferite mortali al ventre ed è deceduto poco dopo nonostante l'intervento del 118. L'agonia di una vita fragile: la dinamica dei fatti. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo era sotto sfratto da tempo.

