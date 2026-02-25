Trovato impiccato in casa durante lo sfratto | la tragica scoperta dell' ufficiale giudiziario

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Il dramma nel Mantovano: un operaio di 56 anni, separato e padre di due figlie, si è tolto la vita nell'abitazione che avrebbe dovuto abbandonare Tragedia a Casalmoro, in provincia di Mantova. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione nella mattina di oggi, mercoledì 25 febbraio. A fare la drammatica scoperta è stato l'ufficiale giudiziario che stamattina, intorno alle 11, si era recato dall'uomo per comunicargli lo sfratto: in casa ha trovato il 56enne, operaio e padre di due figlie, impiccato. Dopo due tentativi di sfratto per morosità, avvenuti il 29 ottobre e il 29 gennaio scorsi, l'ufficiale giudiziario si è recato nuovamente a casa dell'inquilino per eseguire lo sfratto esecutivo. Una volta arrivato sul posto ha trovato la porta aperta e ha provato a entrare nell'abitazione. 🔗 Leggi su Today.it

