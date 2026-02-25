Tragedia in monopattino Muore ragazzo di 21 anni

Un ragazzo egiziano di 21 anni ha perso la vita ieri mattina cadendo dal monopattino mentre percorreva una strada trafficata. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo, che ha portato alla caduta. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La famiglia del giovane si trova in stato di shock.

Morte in monopattino. Un ragazzo egiziano di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto ieri mattina dal suo monopattino. Il brutto e inspiegabile incidente stradale è accaduto poco prima delle 7 in via Giuseppe Garibaldi, a Nova Milanese. Le immagini delle telecamere non hanno chiarito troppo le cose. Si vede il giovane procedere tranquillamente fino a quando, forse per un'irregolarità dell'asfalto, all'improvviso perde il controllo del proprio veicolo. Tutto da solo, tutto senza l'intervento di nessun altro veicolo. Soccorso dai mezzi allertati da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie.