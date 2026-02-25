Tragedia a Calco | incidente tra tre auto due vittime e due giovani feriti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto nel pomeriggio sulla provinciale. Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, a Calco, in provincia di Lecco. Intorno alle 15.42, lungo la strada provinciale ex statale 342, tre automobili si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato terribile: due uomini hanno perso la vita, mentre altri due giovani, un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 26, sono rimasti feriti. Immediato l’intervento dei soccorsi. Dopo l’allarme, la centrale operativa dell’ Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha attivato un massiccio dispositivo di emergenza. Sul luogo dell’incidente sono arrivati un elisoccorso, un’automedica e due ambulanze del 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche:

Tragico incidente a Calco, schianto tra un camion e tre auto: due morti e due feriti

Incidente stradale a Calco, scontro tra tre automobili: morti due uomini, feriti un 24enne e una 26enne