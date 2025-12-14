In occasione del decimo anniversario, Ghinelli riflette sull’evoluzione di un progetto che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, raggiungendo una maturità significativa. Questa edizione speciale testimonia la crescita e il miglioramento continuo, mantenendo intatta la propria identità e consolidando il successo di un percorso che ha saputo rinnovarsi nel tempo.

"Un’edizione che rappresenta la maturità di un progetto che ha saputo crescere, migliorarsi qualitativamente e rinnovarsi senza perdere la sua identità". Così il sindaco Ghinelli su la Città del Natale. Sindaco, dieci anni sono un traguardo importante: cosa rappresenta per la città questa edizione di Arezzo Città del Natale? "Dieci anni sono un traguardo significativo, non solo simbolico. Arezzo Città del Natale è ormai un elemento distintivo della nostra città, un appuntamento atteso dai visitatori ma anche dagli aretini. È la dimostrazione concreta di quanto un’idea condivisa tra amministrazione e Fondazione Arezzo Intour possa generare valore culturale, sociale ed economico. Ilrestodelcarlino.it

L’intervista dei dieci anni. Ghinelli: "Un’idea vincente fra tradizione e innovazione" - Il sindaco: "È cresciuta la qualità, l’organizzazione e la capacità attrattiva che abbraccia tutto il centro. ilrestodelcarlino.it

