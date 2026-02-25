torna made in pisa stavolta versione valdera

Dopo il successo della prima edizione, torna “Made in Pisa – Valdera Edition”, il nuovo appuntamento dedicato al mondo dell’impresa giovanile nel territorio pisano, questa volta con un focus specifico sulla Valdera. L’evento si terrà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18.30 al Piccolo Teatro Digitale di Pontedera (via Dante Alighieri 55B). Le iscrizioni sono state aperte da lunedì 16 febbraio 2026 sulla piattaforma Eventbrite. “Made in Pisa” non si presenta come il classico evento di networking, ma come un momento di confronto autentico. L’idea è quella di superare le dinamiche formali e creare uno spazio informale in cui giovani imprenditori e imprenditrici possano sedersi allo stesso tavolo e parlare senza filtri di sfide, opportunità e visioni legate al fare impresa a Pisa e nel suo territorio. Le regole sono semplici: sedersi a un tavolo con persone che non si conoscono, rompere il ghiaccio, condividere un problema, un’idea o un’opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I vip nati con la... camicia. Eros Ramazzotti veste la moda Made in ValderaEros Ramazzotti, noto artista internazionale, si distingue anche nel mondo della moda indossando capi di Poggianti 1958 Camicie, azienda valdelsana che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy.

“Beatrice Venezi conquista Pisa”. “Fiume di applausi” al teatro Verdi. Stavolta lo scrive persino RepubblicaBeatrice Venezi torna a Pisa con un’interpretazione apprezzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina nel teatro Verdi, dirigendo la Carmen in un allestimento di Filippo Tonon.