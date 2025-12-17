Eros Ramazzotti, noto artista internazionale, si distingue anche nel mondo della moda indossando capi di Poggianti 1958 Camicie, azienda valdelsana che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy. In un contesto globale di discussioni sull’autenticità e qualità della produzione italiana, questa azienda si conferma punto di riferimento, mantenendo intatta la tradizione artigianale e l’attenzione ai dettagli.

© Lanazione.it - I vip nati con la... camicia. Eros Ramazzotti veste la moda Made in Valdera

Peccioli, 17 dicembre 2025 – In un momento in cui il concetto di Made in Italy è sempre più oggetto di dibattito, Poggianti 1958 Camicie continua a distinguersi per una produzione interamente interna. Una scelta che negli ultimi mesi ha portato l’azienda artigianale a realizzare delle camicie per Eros Ramazzotti e per la sua band che nei prossimi mesi sarà impegnata in un tour mondiale. Il negozio realizza tutte le fasi di lavorazione all’interno della propria struttura, dalla progettazione alla confezione dei modelli. “Per l’azienda si tratta di un motivo di orgoglio - ha dichiarato il titolare Alessandro Galli - Poggianti Camicie è una realtà artigianale, con una produzione e una storia alle spalle. Lanazione.it

Leggi anche: Fotografia, moda e riscatto: il progetto “Made in Carcere veste #ANNA”

Leggi anche: Ratti, 80 anni di stile. Un sogno Made in Pesaro e una dinastia al femminile: “La moda è nel nostro dna”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perché privare YouTube di questa perla

I vip nati con la... camicia. Eros Ramazzotti veste la moda Made in Valdera - Il titolare Alessandro Galli: “Capo che tiene insieme eleganza e comfort” ... lanazione.it