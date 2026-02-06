Vittime delle Foibe Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica alla memoria di Alfredo Nigro

In occasione del Giorno del Ricordo, a Senigallia, si sono ricordate le vittime delle Foibe. Il Comune ha conferito la Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica alla memoria di Alfredo Nigro, tra le persone coinvolte in quella drammatica pagina di storia. La cerimonia si è svolta martedì 10 febbraio, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

SENIGALLIA – In occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza nazionale istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle Foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e istriano e delle complesse vicende del confine orientale, martedì 10 febbraio 2026.

