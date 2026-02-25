Tavernerio furto al Carrefour | supera le casse con una batteria per auto la fuga finisce male per tutti

Serata movimentata al Carrefour di Tavernerio, dove un tentativo di furto si è concluso con l’arresto di due persone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Albate, tutto è iniziato quando una donna italiana di 41 anni è stata notata dal personale di vigilanza mentre oltrepassava le casse con una batteria per auto appena prelevata dagli scaffali del supermercato. Il dispositivo antitaccheggio era stato rimosso e l’oggetto, del valore di circa 90 euro, nascosto nella borsa. Quando la sicurezza è intervenuta per bloccarla, la situazione è diventata più tesa. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, la donna ha avuto una breve colluttazione con l’addetto alla vigilanza. Durante quei momenti concitati la batteria è caduta, colpendo il vigilante a una caviglia: si tratta di un oggetto tutt’altro che leggero, che può superare i 15 chili di peso. All’esterno del punto vendita, nel frattempo, ad attenderla c’era un complice, un uomo italiano di 38 anni, a bordo di un’auto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Fuga rocambolesca per le vie di Catania dopo un furto d'auto, danneggiata una volante: arrestati due ventenniDue ventenni di Biancavilla sono stati arrestati a Catania dopo aver rubato un’auto e aver causato danni a una volante durante un inseguimento.

Folle fuga fra le auto finisce con un incidente: in carcere il conducenteUn episodio di folle fuga tra le auto si è concluso con un incidente a Mulazzo.