Diritti digitali e responsabilità etica | il futuro della libertà individuale in un mondo connesso

In un mondo sempre più connesso, le decisioni di ogni giorno vengono guidate da algoritmi che analizzano i nostri comportamenti in tempo reale. La libertà individuale non riguarda più solo il corpo o il territorio, ma anche la tutela della mente. La sfida è grande e ancora tutta da affrontare.

In un mondo sempre più interconnesso, dove le decisioni quotidiane vengono influenzate da algoritmi che analizzano i nostri comportamenti in tempo reale, il concetto di libertà individuale si trova di fronte a una sfida senza precedenti: non più solo la tutela del corpo o del territorio, ma la salvaguardia della mente. È proprio in questo contesto che emerge un dibattito cruciale, portato avanti da esperti come la Dr.ssa Cristina Di Silvio e il Dr. Fabrizio Degni, che non si limitano a criticare l’uso della tecnologia, ma ne analizzano le conseguenze profonde sul modo in cui gli esseri umani pensano, decidono e si relazionano con la verità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le regole del Gioco. Italia ed Europa a confronto, tra libertà individuale e responsabilità pubblica

La “tassa etica” e i creator digitali: quando il fisco supplisce alla politica e mette alla prova libertà economica e certezza del diritto

La Guardia di Finanza di Lodi ha chiuso un’indagine su due influencer noti al pubblico, portando di nuovo in primo piano la “tassa etica”.

