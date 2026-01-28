Champions stasera si decide tutto | cosa serve alle italiane per qualificarsi a ottavi e playoff | classifica e combinazioni

Stasera si decide tutto in Champions. Quattro squadre italiane scendono in campo con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi o ai playoff. Atalanta, Inter e Juventus devono vincere o ottenere risultati favorevoli per entrare nella top 8 e andare direttamente agli ottavi. La classifica finale potrebbe cambiare tutto, e le ultime partite promettono emozioni intense.

Tutto in una notte. Quattro italiane in campo, ciascuna con i propri obiettivi. Atalanta, Inter, Juventus e Napoli (qui dove vedere le partite di oggi) se la vedranno rispettivamente contro Union SG, Borussia Dortmund, Monaco e Chelsea. Solo gli azzurri di Antonio Conte avranno l'onore di giocare davanti ai loro tifosi. Vediamo la situazione delle italiane. La Dea fa parte di quel gruppone di otto squadre a quota 13 punti e può ancora giocarsi gli ultimi posti nella top 8, qualificarsi direttamente agli ottavi ed evitare gli spareggi, fatali nella scorsa stagione contro il Bruges. C'è da migliorare, però, la differenza reti (+1).

