Stand gastronomici e non solo lungo il Corso | 5 giorni per il commercio

Tempo di lettura: 2 minuti Tornano gli eventi pubblici della Confesercenti provinciale di Avellino: dal 19 al 23 marzo una rassegna per la promozione del commercio cittadino e la valorizzazione dell’identità culturale ed enogastronomica locale animerà il capoluogo irpino. L’associazione di categoria, guidata dal presidente Giuseppe Marinelli, organizza con il patrocinio morale del Comune di Avellino e la partecipazione degli operatori del territorio un’articolata iniziativa che si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele, allo scopo di stimolare e sostenere le attività produttive e attrarre visitatori. Il programma, che coinvolgerà aziende selezionate delle filiere del vino, dell’olio, dei formaggi, dei salumi e l’artigianato tipico, prevede l’allestimento di stand lungo l’arteria principale della città, aperti dalle 10 alle 22, con l’esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti, oltre che la realizzazione di laboratori sensoriali e intrattenimento per le persone di tutte le età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

