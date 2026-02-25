Splende di nuovo la magia del Castello di Bianello

Il castello di Bianello riapre le sue porte grazie all’arrivo della primavera, che porta fiori e colori sulle colline matildiche. La riapertura avviene in un momento in cui le visite turistiche sono in aumento, attirando appassionati e curiosi. La struttura, restaurata di recente, svela ora nuove aree espositive e spazi aperti per i visitatori. La stagione turistica si prepara a ripartire con entusiasmo e nuovi eventi.

© Ilrestodelcarlino.it - Splende di nuovo la magia del Castello di Bianello

Marzo torna a portare fiori sulle colline matildiche e, con il primo respiro della primavera, riapre le sue porte il Castello di Bianello. Dal 1 marzo e fino a novembre, ogni domenica e nei giorni festivi, dalle 14 alle 19, il maniero matildico accoglierà visitatori e ’viandanti’ (ingresso 7 euro), invitandoli a salire verso le sue stanze cariche di memoria. Tra mura che custodiscono secoli, riprendono anche le visite tematiche (10 euro): il 1 marzo ’Carlo Bagicalupo: l’ultimo signore del Bianello’; l’8 marzo ’Femminile al plurale: racconti di donne al castello’; il 22 marzo ’Il castello di Bianello nella storia’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: La magia del Natala al Castello di Santa Severa La magia del Natale al Castello di Santa SeveraIl Castello di Santa Severa si trasforma in un suggestivo borgo natalizio fino al 6 gennaio 2026, offrendo un'atmosfera magica e coinvolgente per visitatori di tutte le età. Argomenti discussi: Splende di nuovo la magia del Castello di Bianello; Varese: è febbraio, sembra aprile; Roma città olimpica, nasce il progetto 2040. E il Cio promuove l’Italia; Olimpiadi 2026 in diretta: Usa-Canada 2-1 ai supplementari, oro agli Stati Uniti nell'hockey. Bob a 4, vince la Germania, Italia quinta. La cinese Gu splende d'oro nell'halfpipe. Splende di nuovo la magia del Castello di BianelloMarzo torna a portare fiori sulle colline matildiche e, con il primo respiro della primavera, riapre le sue porte il Castello di Bianello. ilrestodelcarlino.it Nei momenti più bui e cupi la luce splende all’orizzonte. È un uomo, quest'uomo è il salvatore della fine del nuovo secolo! # x.com Torna a splendere il Trono di Napoli Dopo 16 mesi di restauro, è di nuovo al Palazzo Reale: un pezzo simbolo tra storia, conservazione e nuove scoperte Vai a vederlo dal vivo! - facebook.com facebook