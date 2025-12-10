La magia del Natale al Castello di Santa Severa
Il Castello di Santa Severa si trasforma in un suggestivo borgo natalizio fino al 6 gennaio 2026, offrendo un'atmosfera magica e coinvolgente per visitatori di tutte le età. Promosso dalla Regione Lazio, l'evento propone numerose attrazioni e iniziative gratuite, rendendo il castello un luogo ideale per vivere lo spirito delle festività natalizie.
La Magia del Natale entra nel Castello di Santa Severa. Fino al 6 gennaio 2026, il castello si trasforma in un borgo natalizio, animato da attrazioni e iniziative a ingresso gratuito, promosse dalla Regione Lazio.
Magia di Natale al castello di Santa Severa - MARINELLA – Presentato a Roma il programma degli eventi relativi alla manifestazione la Magia del Natale, che si terrà dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026 al castello di Santa Severa. Riporta civonline.it
