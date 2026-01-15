Special Days Pasta e Fagioli all’Enoteca Evino di Selvazzano Dentro

L'enoteca Evino di Selvazzano Dentro, in via Spalato 6, presenta tre giornate dedicate alla tradizione culinaria italiana. Durante questi eventi, sarà possibile scoprire e degustare specialità come pasta e fagioli, in un ambiente accogliente e informale. Un’occasione per apprezzare piatti tipici e valorizzare le ricette della nostra cultura gastronomica in un contesto autentico e rilassato.

L'enoteca Evino, in via Spalato 6 a Selvazzano Dentro (PD), organizza tre giornate speciali dedicate alla tradizione culinaria. Nelle date del 22, 23 e 24 gennaio, sarà possibile gustare un menù a base di pasta e fagioli con le cotiche e croste di grana, in collaborazione con Cafe Blanc.

