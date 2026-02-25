Spartito d’Oro a Peppe Vessicchio | le lacrime della figlia poi la stoccata

Momenti intensi e commossi nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, “La Volta Buona”, in onda su Rai Uno dopo le ore 14. Dopo l’omaggio al grande direttore d’orchestra nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, Peppe Vessicchio, oggi la figlia Alessia ha ricevuto, commossa, lo Spartito d’Oro della Siae per l’indimenticato e indimenticabile padre sempre apprezzato da tutti. Questo riconoscimento è consegnato ad artisti e autori che hanno contribuito in modo significativo al panorama musicale italiano. Le parole di commozione. “Scusatemi. Caterina, tu sei l’unica che dal giorno che mio padre non c’è più mi ha mostrato un’empatia con quell’intelligenza del cuore, con quell’amore vero. E non è così per tutti, perché sono persone che lo hanno conosciuto, hanno lavorato anni con lui, che non mi hanno dato lo stesso affetto e la stessa luce che hai dato tu”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

