Peppe Vessicchio dopo l’omaggio a Sanremo 2026 le lacrime amare della figlia Alessia

L’emozione della prima serata del Festival di Sanremo non si è fermata al palco dell’Ariston. Il giorno dopo l’omaggio a Peppe Vessicchio, celebrato con un video che ha ripercorso le sue storiche direzioni d’orchestra, a raccogliere quell’onda di affetto è stata la figlia Alessia, ospite in diretta a La Volta Buona. Seduta nello studio di Rai 1, davanti a Caterina Balivo, la donna ha raccontato il vortice di sentimenti che l’ha travolta nelle ultime 48 ore, tra messaggi, abbracci virtuali e una standing ovation che ha attraversato lo schermo. “In questi giorni sono distrutta, ma piena di emozioni belle. In due giorni ho ricevuto tanto amore. Mi sono arrivati una valanga di messaggi, la standing ovation è stata commovente, è stato tutto”, ha confidato con la voce segnata dalla commozione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

