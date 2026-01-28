La destra scopre Craxi ma Craxi scoprirebbe subito l’inganno

La destra torna a parlare di Bettino Craxi, ma l’effetto è più una sorpresa che un vero riconoscimento. Fratelli d’Italia si inginocchia davanti al suo nome, come se fosse un’icona dimenticata, mentre molti si chiedono se davvero abbiano capito chi era e cosa rappresentava. La scena appare quasi surreale, tra pentimenti tardivi e simboli bipartisan che sembrano più una recita che una presa di posizione sincera. In realtà, l’impressione è che si tratti di un’operazione di facciata, che rischia di svelare presto le vere

C’è qualcosa di allucinato, quasi lisergico, nel vedere Fratelli d’Italia inginocchiata davanti al fantasma di Bettino Craxi come una banda di ex proibizionisti col bicchiere in mano che scoprono il bourbon a sessant’anni. “Ci eravamo sbagliati”, dicono. Certo. Tutti si sbagliano sempre, soprattutto quando il morto non può rispondere e la storia diventa un buffet libero. Craxi oggi è un santino vintage: lo si tira fuori dalla tasca, lo si lucida un po’ e lo si usa per sembrare improvvisamente adulti, istituzionali, perfino democratici. Ma fermiamoci un attimo, prima che l’orgia revisionista diventi una seduta spiritica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La destra scopre Craxi, ma Craxi scoprirebbe subito l’inganno Approfondimenti su Craxi Politica Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà commemorato ad Hammamet, un luogo simbolo della sua storia. Fond. Craxi - Hammamet, Commemorazione 26 anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi si svolge ad Hammamet, un luogo simbolo della sua vita e del suo esilio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Craxi Politica La sinistra dovrebbe ricordare Bettino Craxi, la sua eredità è preziosaDal garantismo alla sovranità, dal welfare all’accoglienza della modernità: riscoprire il leader del Psi è oggi più che mai necessario ... unita.it Se la destra si scopre senza animaSia lode ai Marcello Veneziani, ai Franco Cardini, ai Giordano Bruno Guerri. Finalmente, anche a destra, qualcuno scuote l’albero. Intendiamoci, parliamo di spelacchio, l’abetino poverello che ... repubblica.it Dagli applausi della destra missina alla rivoluzione del ’79 alle statue coperte dal riformista Renzi per non offendere il presidente Rohani. Passando da Craxi e Meloni, con gli ayatollah siamo sempre andati d’amore e d’accordo. Spiegazione ulteriore delle pi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.