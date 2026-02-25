Soffitti che gocciolano e muri ammuffiti | occupato il Liceo Tenca di Milano

Gli studenti hanno annunciato l'occupazione del Liceo Tenca di Bastioni di Porta Volta a Milano. La decisione per mettere in luce la situazione dell'istituto, il cui edificio è gravato - spiegano - da problemi strutturali. Infiltrazioni di acqua e soffitti che gocciolano, secchi nei corridoi, interventi tardivi o parziali sulle problematiche della struttura. Per questo i ragazzi oggi hanno occupato il Liceo. I ragazzi segnalano anche le condizioni dei bagni, considerati inadeguati e senza materiali essenziali. E, ancora, muffa, muri scrostati, spazi poco curati. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Occupato a Milano il liceo PariniQuesta mattina, gli studenti del liceo Parini di Milano hanno occupato la scuola.

È stato occupato il liceo artistico Caravaggio di MilanoGli studenti hanno occupato il liceo artistico Caravaggio di Milano nella mattina di lunedì 16 febbraio.