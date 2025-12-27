Alfonsine, a breve gli ultimi interventi per migliorare la segnaletica stradale.

Si sono effettuate durante tutto l’arco di quest’anno e si concluderanno, con gli ultimi interventi, nelle prime settimane del 2026. Sono le operazioni di miglioramento, in fase di ultimazione ad Alfonsine e in altre zone del relativo territorio comunale, della segnaletica stradale di tipo verticale. La priorità è stata data alla sostituzione o al nuovo impianto della segnaletica relativa alla sicurezza stradale (come segnali di stop, precedenza, limiti, divieti), andando a coprire anche zone risultate più esposte, come ad esempio le doppie curve di Fiumazzo che verranno meglio segnalate attraverso cartelli muniti di lampeggianti, in modo da rendere maggiormente visibile il tratto anche di notte o in caso di nebbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

