Saldo IMU 2025 seconda rata in scadenza a dicembre | chi deve pagare quanto si versa e come si calcola l'importo

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre scade la seconda rata dell'IMU 2025. In questo articolo vengono chiariti i soggetti obbligati al pagamento, le modalità di calcolo, le eventuali esenzioni e le novità introdotte dalle recenti modifiche alle aliquote, offrendo tutte le informazioni utili per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

saldo imu 2025 secondaSaldo IMU 2025, seconda rata in scadenza a dicembre: chi deve pagare, quanto si versa e come si calcola l'importo - Per esempio: se un immobile ha una rendita catastale pari a 800 euro, questa diventa 840 dopo l'aumento del 5%.