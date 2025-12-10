Saldo IMU 2025 seconda rata in scadenza a dicembre | chi deve pagare quanto si versa e come si calcola l'importo
Il 16 dicembre scade la seconda rata dell'IMU 2025. In questo articolo vengono chiariti i soggetti obbligati al pagamento, le modalità di calcolo, le eventuali esenzioni e le novità introdotte dalle recenti modifiche alle aliquote, offrendo tutte le informazioni utili per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.
Vi ricordiamo che, martedì 16 dicembre, è in scadenza il pagamento del saldo ILIA 2025. L'ILIA come l'IMU non è applicata all’abitazione principale. ? Dall'anno d'imposta 2025 è stata prevista l'aliquota del 0,70 per cento per la prima "seconda casa", cioè - facebook.com Vai su Facebook
Saldo IMU 2025, seconda rata in scadenza a dicembre: chi deve pagare, quanto si versa e come si calcola l’importo - Per esempio: se un immobile ha una rendita catastale pari a 800 euro, questa diventa 840 dopo l'aumento del 5%. Secondo fanpage.it
